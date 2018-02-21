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Стало известно, кто назначил Плотницкого главарем «ЛНР»


Добавлено: 21 фев 2018 в 21:28, Категория: Украина
Стало известно, кто назначил Плотницкого главарем «ЛНР»

Покойного боевика ОРЛО Валерия Болотова, возглавлявшего «ЛНР», кремлевская администрация заставила назначить своим последователем Игоря Плотницкого.

Первый заместитель одного из главарей «ЛНР» Алексея Мозговог Владлен Заруба отметил: «Валерий Болотову под давлением было предложено назначить преемника — Игоря Плотницкого. Болотов согласился, считая это временной мерой. После этого пошли выборы главы республики, где жителям были предложены «социальные карточки» за участие в голосовании.

Так Плотницкий стал главой ЛНР, а Болотов был вынужден уехать. Мы видели только пятничные конференции, где он кулачками по столу стучал».



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Добавлено: 21 фев 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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