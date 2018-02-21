Столтенберг: Мы не видим, чтобы кому-то из стран-членов НАТО угрожали «зеленые человечки»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Foreign Policy сказал, что не видит угрозы «зеленых человечков» для стран-членов Альянса.

Его спросили, как бы отреагировало НАТО на ситуацию с «маленькими зелеными человечками» в Прибалтике.

«Во-первых, мы не видим какой-либо угрозы в отношении какого-либо члена НАТО, — сказал он. Я всегда осторожно подхожу к гипотетическим ситуациям. Но я могу сказать, что если произойдет нечто подобное тому, что случилось в Крыму и на Украине, то это, конечно, вызовет ответные меры со стороны всего альянса, потому что НАТО призвано защищать всех своих членов от угроз», — ответил Столтенберг.

По словам генсека, Альянс провел крупнейшее усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, что явилось «прямым результатом агрессивных действий России».

«Мы делаем все для того, чтобы никогда ничего подобного не случилось со страной-членом НАТО», — добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что ЕС не может защитить Европу сам по себе.

Фото: Brussels Diplomatic