Суд над Януковичем: обвинители допросили последнего свидетеля

По заявлению стороны обвинения, они завершили допрос последнего свидетеля, который давал показания, касающееся государственной измены Януковича.Об этом журналистам рассказал представитель военной прокураторы Руслан Кравченко, задействованный в рассмотрении дела.«Мы уведомили суд и сторону защиты, что сегодняшние свидетели были последними. Мы все для себя выяснили, поэтому в допросе еще 7 заявленных в списке свидетелей не видим потребности», — сказал прокурор.Также он рассказал о том, что адвокаты Януковича побоялись задавать любые вопросы Петру Порошенко, участвующему в деле как свидетель.