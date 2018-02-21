Татьяна Мусульбес скучает по своей жизни до проекта

Как же я скучаю за прошлым! Все, что со мной происходило... Одесса подруга, «работа», первая снятая квартира (лично мной), сестра, близкие приезжавшие в гости... Сейчас я об этом вспоминаю, будто это было что-то невероятное в моей жизни! Оооо... вспомнила, тот день когда была сделана фотография, мне позвонили с российского номера и сказали о том, что я утверждена и скоро захожу на проект! Сколько эмоций было... А у вас такое бывает?