TokenStars: новая платформа для звезд!

Token Star - это проект, направленный на поддержку новичков своего дела. От молодых спортсменов до талантливых творческих людей.

Чтобы стать знаменитым, недостаточно одного таланта. Важно определить свою целевую аудиторию и привлечь ее внимание. Кроме того, следует непрерывно самосовершенствоваться, оттачивая умения и навыки.

Проект TokenStars направлен на поддержание молодых и перспективных спортсменов и творческих людей.

Что это такое?

Суть платформы состоит в том, что фанаты могут поддерживать своих фаворитов посредством покупки криптовалюты TokenStars. Таким образом, восходящая звезда получает средства на тренировки, всевозможные курсы и т. д. В дальнейшем, в случае своего успеха, состоявшийся футболист, певец или актер выплачивает инвесторам комиссию в размере установленного процента от гонораров и спонсорских сделок.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте tokenstars.com.

Экономика

Приобрести криптовалюту проекта TokenStars - ТЕАМs, значит сделать свой личный вклад в развитие мирового спорта или шоу-бизнеса.

На данный момент эмитировано уже 75 000 000 токенов. Стоимость 1 у.е. составляет 0, 0001 ВТС. Торги продолжатся до 22 февраля 2018 года.

Первичное распределение этих электронных денег носит следующий характер:

участники распродажи - 60%;

развитие ресурса - 20%;

команда и советники - 20%.

Уточнить детали вклада и просмотреть техническую документацию инвестор может на портале https://tokenstars.com/upload/files/team_whitepaper.p...

Социальные сети проекта:

Twitter: https://twitter.com/tokenstars

Facebook: https://www.facebook.com/TokenStars/

Телеграм: https://t.me/tokenstars



BTT автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=13..