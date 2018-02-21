У Путина отреагировали на подписание Порошенко закона о Донбассе

В Кремле заявили, что подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса не будет способствовать выполнению минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: «Вы знаете, что недавний закон, который был подписан президентом (Украины), к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации минских договоренностей, если не сказать большего».

Кроме того, он отметил, что в России боятся силового варианта противостояния своей агрессии. Песков уточнил: «Более того, конечно, существуют у экспертов опасения, что этот закон провоцирует „горячие головы“ в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия».