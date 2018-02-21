«Укроборонопром» сообщил, сколько оружия ВСУ получили за время АТО

Украинская армия с 2014 года получило от Укроборонпрома 18 615 единиц военной техники и вооружения, из которых 6 025 — абсолютно новые и модернизированные образцы.

Пресс-служба госконцерна сообщает, что предприятия Укроборонпрома на 100% в выполнили все государственные оборонные заказы, направив в войска бронетехнику, самолеты, вертолеты, системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, ракетное вооружение и другое оружие.

Экс-глава Укроборонпрома Роман Романов отмечает: «Следует напомнить, что в самые сложные времена напряженных боев специалисты Укроборонпрома работали непосредственно в зоне АТО в составе выездных ремонтных бригад, реанимируя изувеченную в боях технику. Силами этих бригад в полевых условиях отремонтированы более двух тысяч единиц техники».

Также, с 2014 года единственным вектором развития всех предприятий Укроборонпрома стал переход на стандарты НАТО. Также, глава ведомства рассказал, что украинская армия начала получать высокоточные противотанковые ракеты Стугна и Корсар, более защищенные БТР-4, модернизированные ударные вертолеты и самолеты.

Он уточнил: «И если в 2014 году армия получала вооружение, которого едва хватало на один взвод, то теперь Укроборонпром передает технику батальонными комплектами».

Кроме того, Романов отметил, что в 2014 году Укроборонпром внедрил систему прозрачных электронных торгов на своих предприятиях, благодаря чему было сэкономлено свыше 1,4 млрд грн, зарегистрировано более 40 тысяч поставщиков и проведено более 96 тысяч тендеров.