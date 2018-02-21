В неподконтрольном Луганске открыли восстановленный после взрыва памятник

В центре оккупированного Луганска сегодня открыли восстановленный после взрыва памятник.

По данным СМИ боевиков, основные работы по восстановлению памятника провели участники мотоклуба «Ночные волки». Сообщается, что на открытии памятника присутствовали и. о. главаря «ЛНР» Леонид Пасечник. Так, он отметил: «Мы справимся со всеми трудностями, для нас нет преград. Слава ВДВ, слава воинам-десантникам! Никто не забыт и ничто не забыто. Подвиг солдат, которые совершили его в 2014 году, навсегда останется в наших сердцах».

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