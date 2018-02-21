В Перу автобус упал с 200-метровой высоты, десятки погибших

В Перу пассажирский автобус упал в пропасть, в результате ДТП погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести.

Отмечается, что водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа.

СМИ отмечает: «Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров… Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет на реку Оконья».

В Министерстве охраны здоровья страны отметили, что среди жертв ДТП есть также несовершеннолетние. Что стало причиной трагедии до сих пор не известно.

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