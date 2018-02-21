В России должны появиться учебники на всех государственных языках

21 февраля — Международный день родного языка, провозглашённый ЮНЕСКО в 1999 году

Дата, когда в мире празднуется Международный день родного языка, была выбрана в память о событиях, произошедших в Дакке, столице Бангладеш, 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту родного языка — бенгали. Они требовали признать его одним из государственных языков страны.

В России на такие демонстрации люди не выходят. Но для того чтобы этого не происходило и впредь, необходимо на федеральном уровне прописать изучение государственных языков республик страны в государственных образовательных стандартах, создать современную линейку учебников, проводить олимпиады по государственным языкам субъектов страны и целевым способом готовить преподавателей языков народов России. Это лишь несколько предложений, которые были представлены министерству образования и науки председателем Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым. Подробнее о них депутат рассказал «Парламентской газете».

- Ильдар Ирекович, о том, что 21 февраля — День родного языка, многим невдомёк. Почему праздник не очень известен?

- Я бы не сказал, что это праздник. Скорее, памятная дата, которая должна подтолкнуть государство и общество к сохранению своих языков, к их развитию. Это процесс не одного года и десятилетия.

Нет языка — нет народа.

А мы, к сожалению, вспоминаем о том, что надо сохранять русский и другие языки в нашей стране, только в преддверии той или иной даты, связанной с этой темой. А ведь у нас на территории говорят на 277 языках и диалектах! Такое многообразие для европейских государств является уникальным и неповторимым.

- Сколько из них изучаются в школах как предмет?

- На 24 языках обучаются наши дети, то есть изучают все предметы на выбранном языке. По статистике министерства образования и науки, в качестве отдельного учебного предмета или факультативно изучается 73 языка из числа языков народов России. Мы обязаны сохранять и развивать этот высокий стандарт.

Мы всегда говорим, что язык — это ключ к сохранению традиций, культуры, истории, обычаев. Нет языка — нет народа.

- За последние десятилетия много языков было утеряно безвозвратно?

- К большой радости, ни одного. Но порядка 25 языков сейчас находятся на грани исчезновения. Есть языки, на которых говорит 200-300 человек, а есть те, которые сохраняются двумя-тремя носителями.

- Что предлагается Минобрнауки для популяризации государственных и национальных языков России?

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- Обобщив предложения регионов, комитет (Госдумы по делам национальностей — прим. ред.) подготовил и направил 22 предложения Минобрнауки. Общей заботой для регионов оказались вопросы подготовки современных линеек учебников. Нужно на государственном уровне организовать целевой набор студентов на филфаки из районов, где проживают малочисленные народы.

Многие верно подчёркивают, что от профессионализма школьного педагога, его способности привить интерес к культуре, языку, на котором говорили предки, во многом зависит в целом успех сохранения языков народов России. Важно, чтобы инициативы субъектов были поддержаны на федеральном уровне, в том числе финансово.

- Надо менять образовательные программы?

- Я не говорю о кардинальных переменах, но Минобрнауки обязано приложить все усилия, чтобы по государственным языкам были написаны, созданы конкурентоспособные, современные линейки учебников, чтобы процесс включения таких учебников в федеральный перечень был максимально продуман.

А пока только у семи народов сегодня есть учебники, включённые в федеральный перечень. Это, например, хакасы, чеченцы, якуты, татары. Остальные с большим трудом собирают учебную литературу для того, чтобы их дети имели возможность изучать язык.

- В чём причина такого проседания? Финансовые затраты?

- Да, и в федеральном бюджете следовало бы предусмотреть поддержку субъектам в таком важном вопросе.

От профессионализма школьного педагога, его способности привить интерес к культуре, языку, на котором говорили предки, во многом зависит в целом успех сохранения языков народов России.

Неплохо бы было подумать над созданием федерального научно-исследовательского института языков, который бы аккумулировал кадровые и научные ресурсы языкового многообразия страны. Такой институт обеспечил бы принятие научно обоснованных мер по разрешению всех имеющихся сложностей.

- Главное, не забыть о русском языке в такой ситуации…

- Это невозможно. Русский язык занимает особое место, и никто не оспаривает его главенствующую роль как языка общения и единения в России. Противопоставление языков я считаю неприемлемым. Сегодня нам надо думать о том, как совершенствовать изучение русского языка, и приложить все усилия, чтобы в педвузы на специальность «Учитель русского языка и литературы» шли самые сильные абитуриенты.

- Ваш комитет планирует масштабные мероприятия, посвящённые вопросам развития и сохранения языков народов России?

- Да, в начале апреля 2018 года комитет объединит для серьёзной дискуссии и работы на парламентских слушаниях представителей субъектов Российской Федерации, Минобрнауки, Федерального агентства по делам национальностей, всех заинтересованных экспертов. Все наши предложения и те, что поступили из регионов, по сохранению языков России уже направлены министру образования и науки Ольге Васильевой.

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