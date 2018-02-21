В Рубежном суд приговорил к тюрьме информатора боевиков «Лану Волчицу»

Информатор боевиков «ЛНР» приговорен к лишению свободы по материалам СБУ.

Пресс-центр ведомства сообщает, что сотрудники спецслужбы установили, что в течение апреля 2014 — июня 2015 года жительница Рубежного с помощью электронных каналов связи передавала главарю боевиков «Лешему» данные о местах расположения, перемещении и количественном составе сил АТО.

Кроме того, она передавала информацию о транспортировке военной техники через населенные пункты Луганской и Харьковской областей, о задержанных правоохранительными органами Украины боевиках «ЛНР».

В соцсетях женщина под ником «Лана Волчица» призывала способствовать деятельности НВФ, вступать в ряды боевиков и материально поддерживать бандформирование «Призрак». На собственной интернет-странице она разместила список сотрудников одного из подразделений органов внутренних дел Украины с персональными данными.

Рубежанский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258–3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырех лет и семи месяцев лишения свободы.