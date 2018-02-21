В сирийском ополчении опровергают сообщения об отступлении от Африна

Сирийские ополченцы опровергли сообщение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отступлении от Африна. Об этом сообщил ливанский сайт Al-Masdar.

Ранее Эрдоган заявил, что представители сирийских народных сил (СНС) покинули город Африн после того, как армия Турции открыла по ним предупредительную стрельбу. По информации агентства Anadolu, сирийских ополченцев остановили в десяти километрах от города.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в СНС сообщил, что ополченцы смогли войти в Африн и подготовиться к столкновению с турецкой армией. В Дамаске не прокомментировали ситуацию.

Турция проводит операцию против курдских формирований в сирийском Африне со вторника. В Дамаске осуждают действия Анкары, поскольку город является неотъемлемой частью Сирии.