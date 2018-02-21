В соцсетях сообщают о смерти известного российского неонациста и боевика

Известный российский неонацист и живодер Алексей Мильчаков, воевавший в Донбассе, по предварительным данным погиб при ударе коалиции по российским наемникам под сирийским Дейр-эз-Зором.

Эту информацию подтвердили сразу несколько источников. Вначале исчезновение Мильчакова заметили соцсети. Они обратили внимание на то, что после 7 февраля у террориста внезапно был удален аккаунт в «ВКонтакте».

Затем, появилась информация, что Мильчаков был ранен при атаке коалиции на асадовцев под Дейр-эз-Зором, бегал раненый по пустыне, после чего скончался от полученных травм.

О смерти боевика сообщила и основательница проекта «Груз-200 из Украины в Россию» правозащитница Елена Васильева. Она уточнила, что о гибели Мильчакова ей сообщили уже несколько человек, однако каких-то подтверждений данной информации пока нет.

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