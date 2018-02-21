В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона

Показать меню
Актуально
Прокуратура проверит данные о профподготовке второго пилота разбившегося Ан-148 - 13:56 Прокуратура проверит данные о профподготовке второго пилота разбившегося Ан-148 СМИ: Крамп-Карренбауэр может стать новым генсеком партии Меркель - 13:56 СМИ: Крамп-Карренбауэр может стать новым генсеком партии Меркель ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты — Минобороны Литвы - 13:56 ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты — Минобороны Литвы Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России - 13:56 Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России В МИД Ирана заявили, что США препятствуют сотрудничеству Тегерана и Москвы - 13:56 В МИД Ирана заявили, что США препятствуют сотрудничеству Тегерана и Москвы «Самый большой кошмар»: фигуристка Пападакис рассказала об инциденте с платьем - 13:56 «Самый большой кошмар»: фигуристка Пападакис рассказала об инциденте с платьем В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру - 13:56 В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру Минпромторг ответил на публикации СМИ о закрытии аптек - 13:58 Минпромторг ответил на публикации СМИ о закрытии аптек СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста - 13:58 СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста «АТОшник», за жизнь которого боролись более полугода, умер в больнице (ФОТО) - 14:00 «АТОшник», за жизнь которого боролись более полугода, умер в больнице (ФОТО) Россия потратит на оборону $46 млрд - 14:00 Россия потратит на оборону $46 млрд Люди спрашивали: «Вы больше не уйдете?» — воспоминания участников освобождения - 14:00 Люди спрашивали: «Вы больше не уйдете?» — воспоминания участников освобождения Дебальцево Экспорт на Марс: Гройсман похвастался, что Украина продаёт товары в 223 страны - 14:00 Экспорт на Марс: Гройсман похвастался, что Украина продаёт товары в 223 страны (ФОТО) Боевики «АТО» на службе ДНР: ещё один «ВСУшник» застрелил сослуживца - 14:00 Боевики «АТО» на службе ДНР: ещё один «ВСУшник» застрелил сослуживца Прокуратура завела дело из-за самоубийства туркменской студентки - 14:01 Прокуратура завела дело из-за самоубийства туркменской студентки Аваков хочет оставить суды без полицейской охраны - 14:01 Аваков хочет оставить суды без полицейской охраны Минкульт ответил на обвинения певицы Приходько - 14:01 Минкульт ответил на обвинения певицы Приходько
» » В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона

В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона


Добавлено: 21 фев 2018 в 13:46, Категория: Новости на сегодня
В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона

В библиотеке Юнион-колледжа в городе Скенектади в штате Нью-Йорк был найден конверт с прядью волос Джорджа Вашингтона.

Юнион-колледж – одно из самых старых учебных заведений США. Он был основан в 1795 году. Скенектади был населен преимущественно выходцами из Нидерландов, которые были приверженцами разных течений протестантизма. При основании колледжа представители тринадцати различных протестантских деноминаций решили, что ни одна из них не должна иметь преимущества, в итоге Юнион-колледж стал первым светским учебным заведением в стране. Библиотека колледжа носит имя Генри Шафтера и содержит представительную коллекцию изданий XVIII века. Также она поддерживает два онлайн-каталога: Early English Books Online (EEBO) и Eighteenth Century Collections Online (ECCO). В EEBO содержатся оцифрованные копии почти всех книг на английском языке, напечатанных с 1473 по 1700 год, а в ECCO – с 1701 по 1800 год.

Недавно архивист Даниэль Майкельсон обратил внимание на хранящийся в библиотеке альманах 1793 года издания (Gaines Universal Register or American and British Kalendar). На книге была дарственная надпись «Филиппу Скайлеру в подарок от его друга Филиппа тен Эйка, Нью-Йорк, 20 апреля 1793 года». Поскольку семья Скайлеров имеет непосредственное отношение к основанию Юнион-колледжа, да и вообще сыграла немалую роль в ранней истории США, библиотекарь Джон Майерс решил пристально изучить книгу.

Первое, что он там обнаружил, был рецепт «как сохранить говядину летом», вписанный на страницы книги Филиппом Иеремией Скайлером – политиком, занимавшим кресло депутата палаты представителей от штата Нью-Йорк в 1817 – 1819 годах. Затем был найден вклеенный в книгу конверт с прядью седых волос. На конверте была надпись: «Волосы Вашингтона, Л. С. С. & Дж. Б. С. от Джеймса А. Гамильтона, подаренные ему его матерью».

Историческая реликвия связана с отцом Филиппа Иеремии Скайлера – Филиппом Джоном Скайлером, который был военачальником в войне за независимость, депутатом Континентального конгресса, членом сената США и сената штата Нью-Йорк и личным другом Джорджа и Марты Вашингтон. Его дочь Элизабет, сестра Филиппа Иеремии, вышла замуж за другого отца-основателя США – Александра Гамильтона, Джеймс А. Гамильтон был их сыном. Вероятно, Марта Вашингтон передала Александру Гамильтону и его жене прядь волос своего покойного мужа в знак памяти о нем, как это было принято в XVIII веке. Их сын Джеймс передал реликвию своим родственникам. Весьма вероятно предположение, что Л. С. С. и Дж. Б. С. – это внучки Джеймса Луиза Ли Скайлер и Джорджина Скайлер.

Подтвердить принадлежность волос Вашингтону путем анализа ДНК вряд ли удастся, так как их касалось слишком много людей, поэтому образец неизбежно будет загрязнен. К тому же Марта Вашингтон, не вырывала волосы мужа, а отрезала их ножницами, поэтому они лишены волосяных луковиц. Однако специалисты говорят, что почерк Джеймса Гамильтона на конверте совпадает с другими известными образцами его писем, что говорит в пользу подлинности находки. Юнион-колледж планирует выставить в библиотеке конверт с прядью волос и письмо 1804 года на имя Филиппа Иеремии Скайлера, которое также было найдено в книге.



Материалы по теме:

Новосибирский колледж отказался поставить бюст Сталина во дворе
Санкт-Петербургский банковский колледж могут присоединить к ВШЭ
Главы Минтранса и Минобрнауки поздравили учеников железнодорожного колледжа
В Австрии упал самолет на крышу колледжа
Добавлено: 21 фев 2018 в 13:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Казахстане утвердили новую азбуку на основе латиницы

В Казахстане утвердили новую азбуку на основе латиницы

Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале ОИ

Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале ОИ

Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение блокировки аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение блокировки аккаунтов Кадырова

Глава Роскомнадзора: Facebook начал удалять запрещенный контент

Глава Роскомнадзора: Facebook начал удалять запрещенный контент

Загрузка...



Лента новостей
Хоккей, матч Россия - Норвегия завершился с разгромным счетом для скандинавов - 13:26 Хоккей, матч Россия - Норвегия завершился с разгромным счетом для скандинавовСоздатель мельдония раскрыл подробности употребления допинга Крушельницким - 13:26 Создатель мельдония раскрыл подробности употребления допинга КрушельницкимОбыкновенное безумие: Исключительное право США вмешиваться в чужие дела - 13:21 Обыкновенное безумие: Исключительное право США вмешиваться в чужие делаЯпония передала в СБ ООН данные о возможном нарушении санкций против КНДР - 13:18 Япония передала в СБ ООН данные о возможном нарушении санкций против КНДРФонд поддержки олимпийцев закупил 140 автомобилей BMW для спортсменов РФ - 13:17 Фонд поддержки олимпийцев закупил 140 автомобилей BMW для спортсменов РФВ Госдуме считают, что конфликт на Ближнем Востоке затянется - 13:17 В Госдуме считают, что конфликт на Ближнем Востоке затянетсяЦБ РФ прогнозирует постепенное возвращение инфляции к 4% - 13:17 ЦБ РФ прогнозирует постепенное возвращение инфляции к 4%Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности — МИД РФ - 13:17 Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности — МИД РФСМИ высмеяли презентацию Минобороны США в PowerPoint - 13:17 СМИ высмеяли презентацию Минобороны США в PowerPointВидео с места взрыва газа в Махачкале выложили в сеть - 13:17 Видео с места взрыва газа в Махачкале выложили в сетьМеган Фокс рассказала о семейной жизни с Брайаном Остином Грином - 13:14 Меган Фокс рассказала о семейной жизни с Брайаном Остином ГриномМутко подтвердил, что тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет 28 апреля - 13:08 Мутко подтвердил, что тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Самаре пройдет 28 апреляХоккеистки сборной России уступили команде Финляндии в матче за бронзу ОИ-2018 - 13:08 Хоккеистки сборной России уступили команде Финляндии в матче за бронзу ОИ-2018Они вообще школу окончили? — двойные стандарты США шокировали американского журналиста - 13:07 Они вообще школу окончили? — двойные стандарты США шокировали американского журналиста
Последние новости
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады - 13:47 Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады Порошенко дистанционно допросят по делу Януковича - 13:47 Порошенко дистанционно допросят по делу Януковича СМИ узнали о возможной покупке в МДТ предметов роскоши на 45 млн рублей - 13:46 СМИ узнали о возможной покупке в МДТ предметов роскоши на 45 млн рублей ЦСР Кудрина предложил переложить на граждан часть расходов на медицину - 13:46 ЦСР Кудрина предложил переложить на граждан часть расходов на медицину Госдума одобрила продление «дачной амнистии» - 13:46 Госдума одобрила продление «дачной амнистии» В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона - 13:46 В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона Beauty-подарки для мужчин - 13:42 Beauty-подарки для мужчин Бессмысленный и беспощадный: суд над Януковичем по делу о госизмене, допросили и Порошенко (ВИДЕО) - 13:39 Бессмысленный и беспощадный: суд над Януковичем по делу о госизмене, допросили и Порошенко (ВИДЕО) Мадуро потребовал продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту - 13:39 Мадуро потребовал продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту Человек, который умер в Йеллоустоне, искал зарытые сокровища - 13:35 Человек, который умер в Йеллоустоне, искал зарытые сокровища Джефф Безос помогает строить часы, которые будут работать 10 000 лет - 13:35 Джефф Безос помогает строить часы, которые будут работать 10 000 лет Обзор новостей о выборах президента России 2018 - 13:32 Обзор новостей о выборах президента России 2018 Татьяна Мусульбес скучает по своей жизни до проекта - 13:29 Татьяна Мусульбес скучает по своей жизни до проекта
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"