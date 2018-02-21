В США нашли прядь волос Джорджа Вашингтона

В библиотеке Юнион-колледжа в городе Скенектади в штате Нью-Йорк был найден конверт с прядью волос Джорджа Вашингтона.

Юнион-колледж – одно из самых старых учебных заведений США. Он был основан в 1795 году. Скенектади был населен преимущественно выходцами из Нидерландов, которые были приверженцами разных течений протестантизма. При основании колледжа представители тринадцати различных протестантских деноминаций решили, что ни одна из них не должна иметь преимущества, в итоге Юнион-колледж стал первым светским учебным заведением в стране. Библиотека колледжа носит имя Генри Шафтера и содержит представительную коллекцию изданий XVIII века. Также она поддерживает два онлайн-каталога: Early English Books Online (EEBO) и Eighteenth Century Collections Online (ECCO). В EEBO содержатся оцифрованные копии почти всех книг на английском языке, напечатанных с 1473 по 1700 год, а в ECCO – с 1701 по 1800 год.

Недавно архивист Даниэль Майкельсон обратил внимание на хранящийся в библиотеке альманах 1793 года издания (Gaines Universal Register or American and British Kalendar). На книге была дарственная надпись «Филиппу Скайлеру в подарок от его друга Филиппа тен Эйка, Нью-Йорк, 20 апреля 1793 года». Поскольку семья Скайлеров имеет непосредственное отношение к основанию Юнион-колледжа, да и вообще сыграла немалую роль в ранней истории США, библиотекарь Джон Майерс решил пристально изучить книгу.

Первое, что он там обнаружил, был рецепт «как сохранить говядину летом», вписанный на страницы книги Филиппом Иеремией Скайлером – политиком, занимавшим кресло депутата палаты представителей от штата Нью-Йорк в 1817 – 1819 годах. Затем был найден вклеенный в книгу конверт с прядью седых волос. На конверте была надпись: «Волосы Вашингтона, Л. С. С. & Дж. Б. С. от Джеймса А. Гамильтона, подаренные ему его матерью».

Историческая реликвия связана с отцом Филиппа Иеремии Скайлера – Филиппом Джоном Скайлером, который был военачальником в войне за независимость, депутатом Континентального конгресса, членом сената США и сената штата Нью-Йорк и личным другом Джорджа и Марты Вашингтон. Его дочь Элизабет, сестра Филиппа Иеремии, вышла замуж за другого отца-основателя США – Александра Гамильтона, Джеймс А. Гамильтон был их сыном. Вероятно, Марта Вашингтон передала Александру Гамильтону и его жене прядь волос своего покойного мужа в знак памяти о нем, как это было принято в XVIII веке. Их сын Джеймс передал реликвию своим родственникам. Весьма вероятно предположение, что Л. С. С. и Дж. Б. С. – это внучки Джеймса Луиза Ли Скайлер и Джорджина Скайлер.

Подтвердить принадлежность волос Вашингтону путем анализа ДНК вряд ли удастся, так как их касалось слишком много людей, поэтому образец неизбежно будет загрязнен. К тому же Марта Вашингтон, не вырывала волосы мужа, а отрезала их ножницами, поэтому они лишены волосяных луковиц. Однако специалисты говорят, что почерк Джеймса Гамильтона на конверте совпадает с другими известными образцами его писем, что говорит в пользу подлинности находки. Юнион-колледж планирует выставить в библиотеке конверт с прядью волос и письмо 1804 года на имя Филиппа Иеремии Скайлера, которое также было найдено в книге.