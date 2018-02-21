В США не подтвердили отправление Javelin в Украину

В Государственном департаменте США заявили, что не располагают информацией о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину.Об этом во время брифинга 20 февраля сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, отвечая на вопросы представителей СМИ, передает "112 Украина"."Еще одним пунктом в списке жестких действий администрации против российского правительства, вероятно, может быть решение отправить Javelin в Украину. Это уже произошло? С точки зрения сроков, они уже в Украине?", — спросил чиновника один из журналистов.На что Нойерт ответила, что у нее нет такой информации:"Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить", — отметила представительница Госдепа.