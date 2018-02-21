В зоне АТО укрепления ВСУ попали в зону загрязнения в Донбассе

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления ВСУ.

Пресс-служба региональой прокуратуры сообщает: «Константиновской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения восьми земельных участков в прифронтовом Торецке и квалифицированно указанном происшествии по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель».

Так, в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 квадратных метров, захватившую в том числе и земельные участки, где расположены оборонительные укрепления ВСУ.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются виновные в произошедшем.

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