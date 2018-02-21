В Самаре у леопардов Хана и Фелиции опять родились котята

Как информирует pr-служба заведения, дети родились 10 декабря предыдущего года.

В зоопарке Самары вновь пополнение — 10 декабря минувшего года там родились детеныши дальневосточного леопарда. Дети появились на свет 10 декабря прошедшего года и пока не показывались на публике. На текущий момент им два месяца. В данный момент детям уже не менее 2-х месяцев, и это уже пятый приплод пары дальневосточных леопардов Хана и Фелиции. Пару сформировали в 2012 г., уже в 2014 было получили первое потомство. В среду, 21 февраля, в 13:00 котят в первый раз представят публике.

Котята — два ребенка - на данный момент живут со своей мамой.

Дальневосточные леопарды — одни из самых уникальных животных семейства кошачьих, занесены в интернациональную красную книгу. Пока детеныши содержатся со своей мамой в питомнике, где она продолжает выкармливать их молоком, также в их рацион поэтапно вводится мясо.