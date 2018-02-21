В Твери подчеркнули Международный день родного языка

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО осенью 1999 и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. История праздника, к сожалению, имеет трагическое начало.

Дата, как необходимо обозначить, была выбрана никак не случайно — 21 февраля 1952-ого произошли трагичные события в Дакке — полицейские расстреляли демонстрантов, которые добивались госстатуса для языка бенгали. Именно по предложению данной страны ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

По данным ЮНЕСКО, три тысячи языков (это около половины из нынче существующих) находится на грани исчезновения. В РФ не менее 130 языков находится в серьезной опасности, 22 языка на грани исчезновения и 15 сохранить не удалось.

Язык — это история народа, его миропонимание, интеллектуальный и духовный результат многотысячной эволюции любого этноса. Генеральная конференция ЮНЕСКО учредила этот праздник в 2000-ом, чтобы защитить языковое и культурное многообразие.

Невзирая на то, что в нашем государстве государственным языком является только один — русский, народы России говорят приблизительно на двухстах разнообразных языках и диалектах.

Итак, сегодня совершеннолетие родного языка, а точнее праздника ему посвященного.