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Япония передала в СБ ООН данные о возможном нарушении санкций против КНДР


Добавлено: 21 фев 2018 в 13:18, Категория: В мире
Япония передала в СБ ООН данные о возможном нарушении санкций против КНДР
Япония передала в Совет Безопасности ООН данные о подозрительных действиях северокорейского танкера "Ю Чжон 2" (Yu Jong-2) в Восточно-Китайском море в нарушении санкций СБ ООН против КНДР, сообщает в среду японский МИД.

Действия танкеров были зафиксированы днем 16 февраля японским патрульным самолетом P-3C, сделаны фотоснимки.

"С учетом того, что оба судна стояли рядом друг с другом и были связаны тросами, существует вероятность, что оба судна были вовлечены в некую деятельность. На основании тщательного анализа, правительство Японии полагает, что они могли проводить передачу товаров с корабля на корабль что запрещено санкциями СБ ООН", — отмечается в сообщении МИД Японии.

Принадлежность второго судна пока не подтверждена. На борту судна изображены несколько китайских иероглифов, которые читаются как "минь нин дэ ю" и означают "нефть, город Ниндэ провинции Фуцзянь".

Информация об этом ранее была передана также США, которые просили силы самообороны Японии помочь со слежением за северокорейскими судами.
Санкции против КНДР призваны заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок и предусматривают запрет на поставку северным корейцам нефти.


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Добавлено: 21 фев 2018 в 13:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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