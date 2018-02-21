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Японские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС


Добавлено: 21 фев 2018 в 01:22, Категория: Россия
Японские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей, а также в западной части Тихого океана. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах сопровождали истребители F-15, F-4, F-16 ВВС Японии.

Подчеркивается, что самолеты ВКС РФ проводили воздушное патрулирование в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран.



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Добавлено: 21 фев 2018 в 01:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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