Японские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей, а также в западной части Тихого океана. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах сопровождали истребители F-15, F-4, F-16 ВВС Японии.

Подчеркивается, что самолеты ВКС РФ проводили воздушное патрулирование в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран.