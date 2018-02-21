Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, недавний обстрел из ручного гранатомета здания ГТРК в оккупированном Луганске вызвал серьезный резонанс в среде «силовиков» «ЛНР», и среди местного населения.

Тымчук пишет: «В Луганске и окрестностях оккупанты активно проводят розыскные мероприятия в поисках „украинских диверсантов“, с перекрытием дорог мобильными блок-постами и проверкой транспортных средств. Среди местных жителей активно распространяются панические слухи по примеру „в Луганск заброшено множество украинских ДРГ с гранатометами“, „украинские диверсанты минируют остановки общественного транспорта“, „диверсанты убили водителя и угнали автобус“ и т. д».