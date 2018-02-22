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Адвокаты Саакашвили направили в НАБУ несколько жалоб


Добавлено: 22 фев 2018 в 21:35, Категория: Политика
Адвокаты Саакашвили направили в НАБУ несколько жалоб
Адвокаты лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили подали в НАБУ заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Нацполиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью при выдворении Саакашвили.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование должностными лицами власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - говорится в заявлении адвокатов.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.


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Добавлено: 22 фев 2018 в 21:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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