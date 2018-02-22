Amnesty International: в государстве Украина становится хуже ситуация с правами человека

В докладе, выпущенном в преддверии 70-й годовщины принятия Декларации о правах человека, анализируются также глобальные тенденции в гуманитарной сфере.

Об этом сказала спецкор «Новой газеты» Елена Милашина в процессе презентации ежегодного отчета Amnesty International. В докладе сообщается об отмененных показах, возбужденных уголовных делах против нескольких видных театральных работников Москвы. На ее сайте сообщается, что ее миссия «состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».

Как отмечается, в докладе рассматриваются ситуации за 2017 год в 159 государствах.

Международная правозащитная организация Amnesty International 22 февраля обнародовала доклад, в котором рассматриваются изменения за 2017 год, произошедшие с правами человека в мире: в Российской Федерации отмечается значительное ухудшение.

Действия администрации президента США Дональда Трампа подорвали соблюдение прав человека в государстве и мире. Выпускает ежегодный доклад по странам мира. Отмечаются случаи обысков в офисе интернет-издания Страна.ua, у основного редактора издания Игоря Гужвы, а еще в медиахолдинге «Вести».

«Новые власти Украины демонстрируют короткую память…, позабыв про призывы и обещания Евромайдана» , — проинформировал Кривошеев.

В течении прошлого года международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Правозащитная организация обнародовала ежегодный доклад. По имеющимся достоверным данным организации, удалось добиться освобождения узников, но виновные в несоблюдении прав человека так и не понесли наказания.

Деятельность Amnesty International не один раз подвергалась критике. Организация получает финансирование от ряда правительств и интернациональных структур. Среди них — госдепартамент США, английские власти, Европейская комиссия. По располагаемым данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty и североамериканским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд «Открытое общество».