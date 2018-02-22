АТО на Донбассе завершается, – Муженко

В Украине продолжается изменение с формата антитеррористической операции в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.Напомним, 20 февраля Петр Порошенко подписал законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот закон приняли в Верховной Раде во втором чтении 18 января."Закон, который 20 февраля был подписан Президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции", – сказал Муженко, имея в виду закон о реинтеграции Донбасса.Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей,– пояснил начальник Генштаба ВСУ.