Автоподход к Крымскому мосту готов почти на 80 процентов

Автомобильный подход, соединяющий трассу «Таврида» и мост через Керченский пролив, готов на 77 процентов, заявил глава госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов. Об этом сообщает IReactor. Читайте по теме

Строители начали монтаж железнодорожных пролётов Крымского моста

Дорога будет представлять собой четырёхполосную трассу протяжённостью 8,6 километра.

«Автопроход будет включать в себя три путепровода. Один из них будет иметь тип тоннеля», — говорится в сообщении.

Движение по автомобильному проходу и Крымскому мосту планируют запустить одновременно в декабре 2018 года.

Строительство моста через Керченский пролив началось летом 2016 года. Стоимость проекта оценивается в 227 миллиардов рублей. Общая длина сооружения достигает 16,9 километра для автомобильной части и 18,1 километра для железнодорожной. Длина моста над пересекаемой преградой достигает 8 километров.

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