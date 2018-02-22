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Автоподход к Крымскому мосту готов почти на 80 процентов


Добавлено: 22 фев 2018 в 13:33,
Автоподход к Крымскому мосту готов почти на 80 процентов

Автомобильный подход, соединяющий трассу «Таврида» и мост через Керченский пролив, готов на 77 процентов, заявил глава госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов. Об этом сообщает IReactor.  Читайте по теме

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Дорога будет представлять собой четырёхполосную трассу протяжённостью 8,6 километра.

«Автопроход будет включать в себя три путепровода. Один из них будет иметь тип тоннеля», — говорится в сообщении.

Движение по автомобильному проходу и Крымскому мосту планируют запустить одновременно в декабре 2018 года.

Строительство моста через Керченский пролив началось летом 2016 года. Стоимость проекта оценивается в 227 миллиардов рублей. Общая длина сооружения достигает 16,9 километра для автомобильной части и 18,1 километра для железнодорожной. Длина моста над пересекаемой преградой достигает 8 километров.

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Добавлено: 22 фев 2018 в 13:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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