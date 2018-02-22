Боевики наращивают число обстрелов позиций ВСУ: карта АТО

За минувшие сутки всего зафиксировано 20 прицельных обстрелов со стороны боевиков по позициям ВСУ, в результате обстрелов получили ранения трое наших военнослужащих, еще один украинский защитник получил боевое травмирование. Кроме этого, к сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

На Луганском направлении зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов. Около 01:00 противник выпустил по защитникам Троицкого 8 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Позже, с 07:30, в течение 2,5 часов, оккупанты вели активный обстрел этой позиции из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП.

Кроме того, неоднократно зафиксировано вражеские минометные обстрелы из калибров 82 мм по нашим оборонительным укреплениям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Крымского. Также, боевики российско-оккупационных войск вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного оружия по нашим защитникам на указанных позициях, и в районе Луганского, Зайцево, Железного, Новолуганского, а также Майорска, где зафиксирован еще и обстрел из зенитной установки ЗУ-23–2.

На Донецком направлении противник провел 6 прицельных обстрелов. При этом оккупанты придерживались режима прекращения огня до около 15:30. Затем почти до полуночи, начались отдельные обстрелы в сторону наших защитников Водяного, что на приморском участке нашей обороны. Здесь враг применял минометы калибров 120 и 82 мм и гранатометы. Также обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы вблизи Лебединского, из стрелкового оружия — в районе Авдеевки.

Фото: