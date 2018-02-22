Более 90 процентов женщин в Голливуде подвергались сексуальным домогательствам

К этому участницы опроса отнесли комментарии с эротическим подтекстом, откровенные поглаживания, предложения заняться сексом, а также требование раздеваться на актерских прослушивания без предварительного предупреждения.

Более того, 21% опрошенных признались, что им приходилось хотя бы раз заниматься сексом на рабочем месте по принуждению. Только 10% из них обращались по этому поводу в полицию.

Директора Центра гендерного равенства и здоровья в Калифорнийском университете Анита Радж, однако, призывает с осторожностью относится к данным опроса. Она объяснила, что эти результаты отличаются от привычных данных о злоупотреблениях властью на рабочих местах. Тем не менее показатели могут разниться в зависимости от профессии.

В анонимном опросе, проведенном по заказу издания USA Today, поучаствовали 843 женщины, работающие в индустрии развлечений.