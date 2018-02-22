Борьба с коррупцией: в Украине попался на взятке очередной чиновник

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).В четверг, 22 февраля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в области задержали «на горячем» одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Держаудитслужбы.Установлено, что чиновник требовал и получил от директора коммунального предприятия 160 тыс грн за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на 600 тыс грн.Досудебное расследование продолжается, выполняются первоочередные следственные действия.