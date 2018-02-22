День 22 февраля в истории

50 лет назад (1968) на острове Кинг-Джордж открылась первая отечественная полярная станция у берегов Западной Антарктиды — «Беллинсгаузен».

Это самая западная и самая северная российская станция в Антарктиде. Климатические условия здесь более мягкие, чем в районах, где находятся другие российские станций. Средняя годовая температура воздуха около 4°С, хотя зимой морозы могут достигать -27°С, но летом температура воздуха поднимается до 6-8°С.

Первоначально на станции выполнялись географические, геологические, гляциологические и биологические исследования, а в середине 1970-х годов был создан мощный радиоцентр.

«Беллинсгаузен» — самая маленькая российская зимовочная станция. Здесь работают всего восемь человек, а также пять сезонных специалистов.

В феврале 2004 года на станции был открыт первый православный храм Святой Живоначальной Троицы. Это единственная постоянно действующая церковь в Антарктиде.

97 лет назад (1921) была образована Государственная общеплановая комиссия (Госплан).

Она была создана декретом Совета народных комиссаров РСФСР для разработки единого общегосударственного плана по развитию народного хозяйства. Прообразом Госплана была Государственной комиссии по электрификации России, работавшая с 1920 по 1921 год.

Первоначально Госплан выполнял консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. С середины 1920-х годов он начал разрабатывать годовые планы развития народного хозяйства СССР.

Госплан несколько раз переименовывался, а в 1991 году он был преобразован в Министерство экономики и прогнозирования СССР, которое было упразднено после развала СССР.

190 лет назад (1828) между Россией и Персией (ныне — Ираном) был подписан Туркманчайский мирный договор.

Он завершил вторую русско-персидскую войну 1826-1828 годов. В подготовке договора участвовал Александр Грибоедов.

Документ, состоявший из 16-ти статей, подтверждал территориальные приобретения России по Гюлистанскому мирному договору 1813 года. Граница между двумя государствами устанавливалась по реке Аракс. России отходили территории Эриванского и Нахичеванского ханств (Восточная Армения). Также наша страна получала исключительное право держать военный флот на Каспийском море.

На Персию налагалась контрибуция в 20 миллионов рублей серебром, которая позднее была сокращена наполовину.

Туркманчайский мирный договор укрепил позиции России в Закавказье, а также способствовал усилению влияния России на Среднем Востоке.

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