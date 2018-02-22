ДНР создаст народный трибунал в ответ на закон о реинтеграции Донбасса

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса оправдывает преступления украинских силовиков.

По его словам, ДНР в ответ на подписание украинским лидером Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса создаст народный трибунал, осуждающий действия Киева и оценивающий военные преступления силовиков ВСУ. Захарченко отметил, что Украина дает полную свободу на нарушение конституции и законов страны.

«Мы сделаем народный трибунал», — сказал глава ДНР.

З @anderssamuelsen обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей, а також питання звільнення українських заручників та українських політичних в’язнів. pic.twitter.com/knap3UWocM

— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2018