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Экс-глава МИД Украины назвал сроки «распада» России


Добавлено: 22 фев 2018 в 01:01,
Экс-глава МИД Украины назвал сроки «распада» России

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала UMN в среду выразил уверенность, что Россия «распадется» в течение 50 лет.

По его мнению, для РФ «наступили смутные времена».

«Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность — экономическую, социальную, а затем и политическую. И на том все и закончилось. Поэтому, собственно, я бы не давал и 50 лет для существования этой страны», — сказал экс-дипломат.

Политолог Евгений Жеребецкий, в свою очередь, отметил, что «если пойдет так хорошо, как сейчас, то они очень быстро распадутся».

В сентябре 2016 года лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок также заявлял о грядущем распаде России как государства — по его оценкам, это должно было произойти в 2017 году.

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Добавлено: 22 фев 2018 в 01:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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