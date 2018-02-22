ЕС: Нападение на Россотрудничество в Киеве неприемлемо

Евросоюз считает неприемлемыми нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕС.

Пожелавший остаться неназванным представитель объединения заявил агентству, что в ЕС разделяют реакцию украинской администрации и считают такие действия неприемлемыми. Также Брюссель ожидает принятия мер по предотвращению повторения таких инцидентов, а также проведения расследования для выявления и привлечения виновных.

В субботу около 30 украинских националистов-радикалов ворвались в киевское здание Россотрудничества, где устроили погром. Посольство РФ направило украинскому МИД ноту протеста.