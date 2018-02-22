Где ситуация хуже, чем в государстве Украина — Эпидемия кори

Об этом в четверг проинформировала pr-служба Роспотребнадзора ссылаясь на данные глобальной Организации здравоохранения (ВОЗ). Медсотрудники сообщили, что в минувшем году в европейских странах было зафиксировано 21 315 случаев заболеваний данной болезнью.

В организации отмечают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а еще низкий уровень вакцинации и нехватка вакцин.

К концу минувшего года были также устранены большие вспышки, наблюдаемые в Греции (967), Германии (927), Сербии (702), Таджикистане (649), Франции (520), РФ (408), Бельгии (369), Соединенном Королевстве (282), Болгарии (167), Испании (152), Чехии (146) и Швейцарии (105).

Так, по утверждению уполномченных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав покупателей и благополучия человека, количество случаев заболеваний корью в европейских государствах по результатам предыдущего года 2016 г увеличилась по крайней мере в три раза и составило не менее 20-ти тыс. случаев. В сопоставлении с предшествующим годом — в три раза, информирует Роспотребнадзор. Основные симптомы болезни — высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. «Но в следующем, 2017-м, оно превысило 21 тысячу, при этом 35 человек умерли», — говорится в материале.

Власти Британии в самом начале текущего года зафиксировали случаи заражения вирусным заболеванием в 6-ти областях. Morbillivirus — вирус кори — необыкновенно заразен, он быстро передается воздушно-капельным путем.