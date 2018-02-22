Генерал США: «Россия не уйдет с Донбасса быстро и легко»

Задачей миротворцев ООН в Донбассе будет принести мир на оккупированную территорию, а вовсе не отвоевать занятую Россией землю.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил: «Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю это будет долгий процесс».

Генерал добавил: «Вопрос номер один — мы должны убедиться, что все полностью согласовано и все хорошо понимают, что задача миротворцев — не отвоевать занятую Россией территорию, а реально принести мир на оккупированную часть Украины. Это важно. Кроме того, какой бы ни были национальности миротворцы, они должны быть очень и очень профессиональными и устоять от провокаций со стороны сепаратистов».

По его словам, Украина должна оправдать поддержку и доверие, оказанное ей после вторжения России.

Ходжес заявил, что хотя украинские власти говорят о своем стремлении к ЕС, однако «украинские государственные институты не очень-то соответствуют ценностям Запада, а часто еще и делают Украину уязвимой к действиям России».