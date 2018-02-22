Источник газеты в администрации президента отмечал, что она была связана с публичным конфликтом между прокуратурой и следствием.

Генеральный обвинитель РФ Юрий Чайка объявил о профессиональной деградации русских следователей. Там руководитель ведомства объявил, что последнее двадцатилетие обозначено профессиональной деградацией служащих СК РФ, которые вместо исследования подтверждений добиваются особого порядка рассмотрения дел. И наступает деградация следователя.

На требования обвинителя следователь должен реагировать в порядке закона, подчеркнул Чайка.

Генеральный прокурор Чайка объявил, что русские следователи деградируют из-за того, что не менее 70 процентов дел на текущий момент рассматривается в особенном порядке.

«Поэтому я думаю, что этот процесс пойдет сейчас в подходящем направлении», — резюмировал Чайка. Ранее на этом же совещании Ю.Чайка также раскритиковал работу прокуроров субъектов РФ, которые несвоевременно реагируют на действия правоохранительных органов при проверке предпринимательских структур. Такое объявление сделал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании, которое прошло в Туле.

Информагентство напоминает, что на предыдущей неделе президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «существенно усилить надзор за следствием на всех уровнях». Глава государства подчеркнул, что жители, которые обращаются в органы защиты правопорядка, должны иметь уверенность в том, что их тяжелую ситуацию помогут решить и восстановят их права.

По утверждению господина Чайки, в этих округах за предыдущий год за нелегальные проверки предпринимателей около 9 тыс. чиновников получили управленческие и дисциплинарные наказания.