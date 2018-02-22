Госдума защитит права работников предприятий-банкротов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предоставляющего муниципальным и региональным властям возможность выкупать долги по зарплате предприятий, в отношении которых инициировано дело о признании банкротом.

Проект документа был инициирован правительством Российской Федерации. Он предусматривает внесение изменений в законодательство о банкротстве, для того, чтобы создать правовой механизм удовлетворения требований работников о выплате долгов по зарплате, возникших до возбуждения дела о банкротстве.

После того, как закон вступит в силу, местные власти смогут как бы «выкупать право требования» у работников обанкротившихся предприятий. Кроме того, законом уточняется цель и повестка собрания бывших работников должника. Проведение такого собрания становится обязательным по требованию бывших работников или арбитражного управляющего, если на собрании происходит переизбрание представителя работников во взаимоотношениях с бывшим работодателем.