График работы почтовых отделений в праздничные дни февраля и марта

Отделение почтовой связи по ул. Верхнепортовая, д. 2 (ЦО) будет открыто до 21.00, информирует ЕНВ. В Казани в праздничные дни 23 февраля и 8 марта не будут работать почтовые отделения, об этом передает pr-служба мэрии столицы.

В «Почте России» поведали о работе кузбасских отделений в февральские и мартовские праздники.

23 февраля и 8 марта — выходные для всех отделений. 22 февраля и 7 марта почтовые отделения всех классов закончат работу на час раньше. 23 февраля и 8 марта — выходные дни.

24 февраля, в субботу, Почта РФ будет работать по установленному графику, а 9 марта, в пятницу, по субботнему расписанию.

В пятницу, 9 марта, посетить почтовые отделения можно будет по режиму работы в субботу. Главпочтамт Южно-Сахалинска откроют с 09.00 до 18.00. В конце рабочей недели 9 марта почтовые отделения будут работать по графику субботы.

Кстати, юзеры мобильного приложения Почты Российской Федерации могут быстро уточнить график работы либо отыскать на карте ближайшее открытое почтовое отделение. «Оно доступно устройствам на базе платформ iOS, Android, Windows Phone», — напомнили в УФПС РБ.