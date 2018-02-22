Из Курска в столицы отменили авиарейсы

Официальная причина отмены рейсов «Саратовских авиалиний» пока неведома. Соответствующее объявление сделали в администрации региона.

Перелеты из Курска в столицу, Санкт-Петербург и в обратных направлениях вместо компании «Саратовские авиалинии» будет выполнять «РусЛайн», проинформировали сегодня в областном совете индустрии, связи и дорожного хозяйства.

Сейчас перелёты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн».

Администрация Курской области уведомила, что авиасообщение с Москвой возобновится уже в самые ближайшие дни. С 25 февраля возобновляется постоянное авиасообщение со столицей на воздушном судне CRJ-200 на 50 мест авиакомпании «РусЛайн».

О восстановлении отмененных «Саратовскими авиалиниями» рейсов в Санкт-Петербург на текущий момент не сообщается.