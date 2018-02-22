Кабмин расширил перечень дефицитных профессий

Кабинет министров добавил еще шесть пунктов в перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым теперь будет происходить за средства госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В перечень добавили такие профессии: сварщик; машинист дорожно-строительных машин; монтажник систем утепления зданий; слесарь механосборочных работ; слесарь-инструментальщик; профессионально-техническое образование; слесарь-ремонтник.

Ранее Госстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в Украине.

Фото: grani21.ru