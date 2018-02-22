Кадыров не виноват в сбоях в работе социальная сеть Facebook и Инстаграм

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров уверил общественность, что не имеет никакого отношения к массовым сбоям в работе социальных сетях фейсбук и Инстаграм. У кого-то, говорят, впрочем не раскрываются. По сведениям downdetector, технические неполадки в социальных сетях как правило наблюдаются в Польше, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Гонконге и на Филиппинах. «Официально заявляю, что я здесь ни при чем», — написал он. По их словам, ресурс перестал открываться только в Российской Федерации, на иностранных IP адресах он загружался. Тогда на трудности с доступом к соцсетям пожаловались юзеры из Австралии, Европы, Японии, США и Южной Америки.

Что стало первопричиной произошедшего, пока непонятно.