Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Такое решение 22 февраля принял городской совет Киева.

Киевский городской совет согласовал проект решения о переименовании Московского моста в Северный, а кроме этого изменении названий ряда улиц в различных районах столицы. Так решили народные избранники Киевского горсобрания в процессе сессии.

На совещании совета 22 февраля «за» проголосовали 82 депутата. Проектное название моста — Северный или Северный мостовой переход — употреблялось наряду с официальным. Всего в состав горсовета входят 120 депутатов. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, столичная площадь получила название Демеевской.

Отмечается, что смена наименования моста произошла в связи с «проектным названием объекта». Он был открыт в 1976 г и соединил правобережные районы столицы Украины с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина. О его переименовании заговорили в 2015-ом году. Они пошутили, что название выбрано очень точно, так как именно по этому мосту, скорее всего, «пойдут войска с Севера». Одним и способов нового название было имя Степана Бандеры. Тогда решение о переименовании не было поддержано профильной комиссией горсовета.