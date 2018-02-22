Комитет «За честные выборы» начал работать в Брянске

Ассоциация наблюдателей «Национальный публичный мониторинг» создала в Брянске комитет «За честные выборы».

На Брянщине начал свою деятельность комитет «За честные выборы».

Как объяснил один из активных участников данного движения в Брянске Андрей Сафонов, на текущий момент они ведут работу по формированию пула наблюдателей из всех районов региона. Уже проведены переговоры с Общественной палатой Брянской области о взаимодействии, готовятся к открытию школы наблюдателей.

По инициативе активистов ассоциации наблюдателей «Национальный публичный мониторинг» в Брянской области начал свою работу комитет «За честные выборы».

Они собираются объехать избирательные участки и оценить их готовность к выборам.