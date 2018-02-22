Кто родился 22 февраля

Альфия Гумаровна Когогина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Работала в администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска (Татарстан), была заместителем директора Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров Республики Татарстан. Занимала должность заместителя председателя Государственного комитета Татарстана по статистике. Работала в ОАО «КамАЗ»: директор по развитию продаж и лизингу компании, генеральный директор ОАО «Лизинговая компания «КамАЗ» (ныне — группа компаний «КамАЗ-лизинг»). Избиралась депутатом Государственной Думы VI созыва.

Владимир Александрович Пушкарев (45 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Возглавлял строительную фирму «Ямалстройреконструкция», ООО «Арктическая экологическая экспедиция», некоммерческое партнерство «Российский центр освоения Арктики». Участвовал в различных горных походах, восхождениях и экспедициях в России и за рубежом. В рамках международного проекта «7 вершин мира» совершил восхождения на высочайшие вершины Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Антарктиды.

Арсен Баширович Каноков (61 год), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Являлся учредителем и руководителем холдинга «Синдика». Занимал должность заместителя постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте РФ. Избирался депутатом Государственной Думы IV созыва. Около 10 лет возглавлял Кабардино-Балкарскую Республику. С декабря 2013 года является членом Совета Федерации.

А ещё в этот день родился

Сергей Валерьевич Поспелов (38 лет), первый заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы. Неоднократно избирался депутатом муниципального собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в г. Москва. Преподавал в Государственном университете управления, Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД РФ. Руководил Московским городским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России». Возглавлял Федеральное агентство по делам молодежи РФ. 7 октября 2016 года назначен первым заместителем Руководителя Аппарата Госдумы РФ.Яндекс.Дзенв Telegram

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