Лавров: Европейские призывы к антироссийским настроениям недолговечны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что сейчас все большее число стран считают конфронтационную политику Евросоюза контрпродуктивной.

Такое мнение глава Российского МИД высказал по окончанию переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. При этом Лавров отметил, что требования Евросоюза об антироссийских настроениях, которые он выдвигает ко всем странам, заинтересованным в сотрудничестве с ним, долго жить не будут.

«Мы знаем, что Евросоюз выдвигает в рамках переговорных глав по присоединению Сербии к ЕС ряд условий, в том числе внешнеполитических, которые касаются и присоединения к санкциям против России», - отметил Сергей Лавров.

При этом министр отметил, что все больше стран в последнее время считают такую конфронтационную политику ЕС контрпродуктивной.

Напомним: ранее президент Сербии Александр Вучич, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что Сербия никогда не присоединиться к западным антироссийским санкциям. Также он рассказал журналистам о том, что передал через Лаврова письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил российского лидера за все его усилия по сохранению отношений между нашими странами.