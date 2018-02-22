Лавров прокомментировал идею создания Великой Албании

В Москве обеспокоены планами создания Великой Албании. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем,

По его словам, не может не тревожить пассивность Евросоюза по поводу инициативы, которая прозвучала из Тираны о «Тиранской платформе», Лавров отметил, предложение по сути является неприкрытым призывом создания Великой Албании.

По словам Лаврова, тревожащих примеров достаточно. В частности, после парламентских выборов в Македонии избранный председатель македонском парламента в своем кабинете разместил на своем столе албанский флаг.