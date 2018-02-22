Лавров: Закон о реинтеграции поощряет применение силы в Донбассе

Об этом объявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Во вторник закон о реинтеграции Донбасса подписал президент Украины Петр Порошенко. «Это считаем безусловно недопустимым», — проинформировал руководитель МИД РФ. До этого его подписал украинский президент Петр Порошенко.

Закон о реинтеграции Донбасса является попыткой перечеркнуть минские соглашения, так как он поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности государства Украины, объявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по результатам встречи с его словенским коллегой Карлом Эрьявицем.

Русская сторона рассчитывает, что всю опасность политики официального Киева осознают и на Западе, а в первую очередь в Берлине и в Париже как столицах стран — участниц «нормандского формата», — подчеркнул Лавров.

«Считаем это безусловно немыслимым».

В документе районы Донбасса назвали «временно оккупированными территориями», а действия русского государства квалифицировали как «агрессию против Украины». Вместе с тем, после внесения поправок из текста закона изъяты все упоминания о минских соглашениях.