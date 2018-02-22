Lister презентовал официальный рендер суперкара Storm II

Глава британского нишевого бренда Lister Лоуренс Уиттакер в своем Twitter опубликовал фото нового суперкара и обозначил, что Storm II — это взгляд компании в будущее.Предполагается, что модель похвастается 7,8-литровым турбодвигателем от Jaguar, генерирующим 1000 лошадиных сил.Как сообщалось ранее новый Storm II, наравне с «дьявольским» F-Type 666 и Fister-Lace Lister Lightning, будет достигать ста километров за 3 секунды, амаксимальная скорость составит 402 км/ч.Считается, что Lister Motor Company планирует выпускать как уличную, так и гоночную версию автомобиля Storm II, при этом производство будет ограничено всего лишь шестью единицами в год.На данный момент вся информация не имеет официальных подтверждений, и пока британская компания ищет инвесторов, мы может лицезреть рендер Storm II с многообещающим экстерьером с гладкими фарами. Центральным «плавником». Короткими выступами и боковыми вентиляционными отверстиями.