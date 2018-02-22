МЭР предложило изменить порядок заключения коцессионных соглашений

Минэкономразвития России предложило изменить порядок заключения концессионных соглашений. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что законопроект обеспечивает создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, разрешает участвовать в соглашении на стороне публичного партнёра одновременно нескольким публично-правовым образованиям, в том числе разных уровней.

Для заключения единого концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве по итогам совместного конкурса публично-правовым образованиям предоставляется право заключать соглашения о проведении совместного конкурса, в котором стороны должны урегулировать порядок проведения совместного конкурса. Законопроект уточняет, что по итогам совместного конкурса заключается одно концессионное соглашение.

В предмет соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве наряду со строительством, реконструкцией, эксплуатацией объекта соглашения теперь включается производство. Инициатива даёт возможность использовать в соглашениях о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве понятие «реконструкция», которое теперь может включать в себя мероприятия по переустройству объекта соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

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Частные партнёры получают дополнительные гарантии защиты их прав в случае, если в течение срока действия соглашения в федеральные законы и (или) иные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления были внесены и вступили в силу изменения, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнёра или ухудшению положения частного партнёра.

В этом случае публичный партнёр обязан увеличить размер финансового участия публичного партнёра и (или) срок соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве с согласия концессионера, и (или) возместить потери частного партнёра, в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением.

Законопроект наделяет Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации полномочиями принимать нормативные правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения публично-правовыми образованиями предложений о реализации проекта, поступивших от инициаторов в порядке частной инициативы, а также относит к полномочиям Правительства Российской Федерации вопросы установления порядка рассмотрения предложений о реализации проекта, представленного инициатором в федеральные органы государственной власти, уполномоченные на рассмотрение предложения о реализации проекта.

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