Международные компании замаскировались ради работы в Крыму

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов рассказал, что международные компании и бренды с мировым именем маскируются под неприметными вывесками для того, чтобы работать на полуострове.

«Вы спросите, где эти компании, которые должны в Крыму пестреть вывесками со своими брендами? Мы ведем эту работу аккуратно. У нас появляются другие вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы», — передает его слова портал «Новости Крыма».

Мурадов отметил, что власти республики работают с иностранными компаниями в ежедневном режиме. По его словам, среди наиболее популярных отраслей, в которых заинтересованы иностранцы, — виноградарство и виноделие, строительство, мусоропереработка и возобновляемая энергетика.

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