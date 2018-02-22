Международные компании замаскировались ради работы в Крыму

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов рассказал, что международные компании и бренды с мировым именем маскируются под неприметными вывесками для того, чтобы работать на полуострове.
«Вы спросите, где эти компании, которые должны в Крыму пестреть вывесками со своими брендами? Мы ведем эту работу аккуратно. У нас появляются другие вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы», — передает его слова портал «Новости Крыма».
Мурадов отметил, что власти республики работают с иностранными компаниями в ежедневном режиме. По его словам, среди наиболее популярных отраслей, в которых заинтересованы иностранцы, — виноградарство и виноделие, строительство, мусоропереработка и возобновляемая энергетика.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
«Парламентская газета» представляет новый проект: «Политическая кухня Армена Гаспаряна»
Крушельницкий опроверг намеренное употребление мельдония?
Ливия обратилась к России за военной помощью