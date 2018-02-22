Михаилу Саакашвили запрещен въезд в Украину

Представитель пограничного отряда, расположенного в Мостисках, принял решение о запрете въезда для Саакашвили, срок которого составляет три года.Такую информацию обнародовал представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян."Да. Подтверждаю. Действительно, командир Мостиского отряда в пределах полномочий принял такое решение, учитывая обстоятельства нарушения границы М.Саакашвили в сентябре 2017 года и опираясь на соответствующие решения судов", - рассказал пресс-секретарь.Дополнительно он отметил, что данный запрет распространяется на все пункты пропуска, расположенные на Украинской границе.